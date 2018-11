Si comunica la programmazione parziale (fino a mercoledì) degli allenamenti, precisando che per giovedì potrebbe essere allestita una gara amichevole o una partitella.

Oggi: riposo

Martedì: ore 15:30 (Stadio o Turchi)

Mercoledì: ore 10:00 e ore 15:00 (Stadio o Turchi).

Il programma potrebbe subire variazioni per decisione dello staff.

