Dall’Hellas Verona ecco l’attaccante Pierluigi Cappelluzzo

Pierluigi Cappelluzzo è un nuovo calciatore della Us Pistoiese 1921, arriva in prestito dall’Hellas Verona con contratto in scadenza 30 giugno 2020.

Attaccante centrale, mancino, nativo di Montepulciano il 09/06/1996, è cresciuto nel settore giovanile del Siena, ossia nella sua Toscana, con cui debutta anche in prima squadra nella stagione 2013/2014, realizzando anche il primo gol tra i professionisti in serie B.

Poi passa al Verona in serie A, in seguito Pescara, la scorsa stagione a gennaio è andato in prestito all’Imolese, con la quale ha giocato 8 partite in stagione regolare, ma si è distinto nei play-off promozione, con la doppietta realizzata in casa del Monza. Si tratta di un giocatore di ottima tecnica e ben strutturato fisicamente (186 centimetri). Arriva molto carico alla corte di Pancaro e ben contento di tornare nella sua regione.

