Ecco tutti i numeri di maglia. Stijepovic giocherà con il n. 28

La curiosità per i numeri di maglia personalizzati è finalmemte tolta. Non senza alcune particolarità sono è stata depositata in Lega questa nota distintiva dei beniamini della tifoseria. Si fanno così notare, nel particolare elenco, il numero 12 (scarantico?) del portiere Pisseri e il n. 7 (il nostro FV7 …) di capitan Valiani. Da precisare che essendo appena arrivato, non è presente il montenegrino Stijepovic, che in campionato indosserà la maglia n. 28.



