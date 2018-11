La prevendita di Piacenza – Arezzo

La Società Piacenza Calcio 1919 comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per il settore riservato ai sostenitori ospiti per la gara di campionato Piacenza–Arezzo, che si svolgerà domenica 25 novembre 2018 presso lo Stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza con inizio alle ore 16:30.

I biglietti sono disponibili online sul sito https://www.vivaticket.it/ (sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice) fino alle ore 19:00 di sabato 24 novembre 2018. Il giorno della gara la biglietteria non sarà abilitata per la stampa della CURVA OSPITI. Per questa partita il GOS ha autorizzato la vendita dei biglietti per il settore ospite e per tutti i residenti della regione TOSCANA senza l’obbligo di Fidelity Card.

Il prezzo del biglietto del settore ospiti è di 10,00€ (escluso diritto di prevendita).

INDICAZIONI SETTORE OSPITI

Per raggiungere il parcheggio del Settore Ospiti si consiglia di seguire queste indicazioni:

– uscita autostradale PIACENZA SUD

Imboccare la tangenziale di Piacenza (proseguire fino all’uscita ‘PARCHEGGIO OSPITE – CINEMA MULTISALA UCICINEMAS – CENTRO COMMERCIALE GALASSIA’, qui le forze dell’ordine in servizio indirizzeranno i sostenitori ospiti nei parcheggi riservati e verso l’apposita via che conduce al prefiltraggio.

