INFO BIGLIETTI: PIANESE-PONTEDERA

I

tagliandi

per

assistere

all’incontro

nel

settore

ospiti

sono

disponibili

sul

circuito

Ciaotickets

e

presso

il

Point

“Pontedera

Cuore

Granata”,

in

Piazza

Martiri

della

Libertà

(aperto

giovedì

10-12

e

17-20;

venerdì

10-12:30

e

17-20),

al

prezzo

unico

di

€15,00

più

i

diritti

di

prevendita.

I

biglietti

per

il

settore

ospiti

saranno

disponibili

fino

alle

ore

19:00

di

venerdì

20

marzo.

Il

giorno

della

gara

non

sarà

possibile

acquistare

biglietti

per

il

settore

ospiti.