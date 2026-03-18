INFO BIGLIETTI: PIANESE-PONTEDERA

È
attiva
la
prevendita
per
Pianese-Pontedera,
33esima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
sabato
21
marzo,
alle
ore
14:30,
allo
Stadio
Comunale
di
Piancastagnaio.
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
nel
settore
ospiti
sono
disponibili
sul
circuito
Ciaotickets
e
presso
il
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”,
in
Piazza
Martiri
della
Libertà
(aperto
giovedì
10-12
e
17-20;
venerdì
10-12:30
e
17-20),
al
prezzo
unico
di
€15,00
più
i
diritti
di
prevendita.
I
biglietti
per
il
settore
ospiti
saranno
disponibili
fino
alle
ore
19:00
di
venerdì
20
marzo.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.