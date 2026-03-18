I talenti della Rappresentativa Serie D passati dal Torneo di Viareggio e arrivati in Serie A (e non solo)

Nel corso dei vent’anni passati al Torneo di Viareggio, la Rappresentativa Serie D ha lanciato ragazzi arrivati a giocare in Serie A (non solo quella italiana) e qualcuno anche in Nazionale. Come Leonardo Pavoletti (una presenza e un gol in maglia azzurra), che partecipa alla Coppa Carnevale nel 2008 quando ancora veste la maglia del Picchi Livorno. L’anno precedente era toccato a Federico Dionisi (Monterotondo), che, nonostante i 39 anni, continua a timbrare il cartellino con il Livorno in C dopo aver vestito, nella massima serie, oltre a quella amaranto, anche la maglia del Frosinone.

Nel 2009 indossano la casacca azzurra Matteo Ciofani (Renato Curi), futuro difensore del Frosinone, e Marco Modolo (Sanvitese), difensore e futuro capitano del Venezia, con il quale arriva dalla Serie D alla Serie A.

Nel 2011 si mette in luce Vasile Mogos (Asti), futuro nazionale romeno (otto presenze), che ancora oggi, a 34 anni, milita nella Liga I romena con l’Universitatea Craiova. L’anno seguente tocca all’attaccante Leonardo Mancuso (Pizzighettone) e al suo compagno di squadra, il difensore Edoardo Goldaniga, protagonista di tante stagioni in Serie A con Palermo, Sassuolo, Frosinone, Genoa, Cagliari e Como (dove in questa stagione è stato l’unico calciatore italiano schierato da Fabregas).

In quella stessa squadra militano anche il portiere Andrea Dini (Rimini), che arriverà in A con il Parma, e Salim Cissè (Atletico Arezzo), attaccante della Guinea (cinque presenze e due gol in nazionale) che ha militato nella massima serie portoghese con Académica e Vitória Setúbal.

Nella squadra del 2016 gioca Luca Zanimacchia (Legnago), che arriverà in Serie A con Juventus e Cremonese, mentre nel 2018 si fa notare Augustin Kargbo (Campobasso), attaccante della Sierra Leone (ventiquattro presenze e cinque reti in nazionale) che approda nella massima serie con il Crotone.

L’ultimo prodotto della Rappresentativa ad arrivare in Serie A è Yayah Kallon (Savona), attaccante della Sierra Leone che vestirà le maglie di Genoa e Verona nel massimo campionato italiano.

L’articolo I talenti della Rappresentativa Serie D passati dal Torneo di Viareggio e arrivati in Serie A (e non solo) proviene da Viareggio Cup.