Numeri e curiosità dei quarti

FIORENTINA-PISTOIESE

La Fiorentina disputerà per la 62a volta i quarti di finale al Torneo di Viareggio: un primato assoluto nella storia della competizione. Il bilancio complessivo è di 37 vittorie (la prima nel 1950, l’ultima nel 2025) a fronte di 24 sconfitte. Per la Pistoiese si tratta invece della seconda presenza tra le migliori otto. La prima risale a 47 anni fa, esattamente al 1979: in quell’edizione, l’Olandesina superò la Roma ai calci di rigore. Il sogno di alzare la Coppa Carnevale si spense in semifinale, per mano – guarda caso – proprio dei viola, che ebbero la meglio 2-1, per poi vincere il trofeo. La Pistoiese chiuse al terzo posto, superando con lo stesso punteggio la Juventus nella finalina.

SPEZIA-ONE TOUCH

Quarta apparizione ai quarti per lo Spezia. Le prime tre sono tutte concentrate tra il 2013 e il 2016. E proprio un decennio fa gli aquilotti liguri riuscirono nell’impresa di approdare in semifinale, spuntandola sul Torino per 2-1 (a segno Maggiore e Okereke, talenti poi approdati tra i grandi). One Touch al debutto assoluto nella competizione.

SASSUOLO-AS POLICE FOOTBALL

Il Sassuolo si è guadagnato un posto nei quarti per la sesta volta nelle ultime otto edizioni, con un bilancio favorevolissimo: quattro successi e una sola sconfitta, nel 2025 contro la Fiorentina. I tre trionfi ottenuti nel 2017, 2022 e 2023 raccontano di un decennio a forti tinte neroverdi. Prima volta per l’As Police Football.

RAPPRESENTATIVA SERIE D-RIJEKA

Rappresentativa Serie D tra le migliori otto per la quinta volta complessiva, la terza nelle ultime quattro edizioni. Nel 2023 e 2024, però, si è interrotto proprio ai quarti, come nel 2012. Soltanto nel 2010 la selezione della Serie D si è spinta sino in semifinale. Terza presenza per il Rijeka, che nelle precedenti due vanta un successo (1970) e una sconfitta (2018).

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