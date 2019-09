Le curiosità di Arezzo-Albinoleffe

Alla vigilia di Arezzo-Albinoleffe ecco alcune interessanti curiosità riguardanti le due squadre, a cura di Football Data:

Amaranto sempre in gol in casa, nel 2019

L’Arezzo segna sempre in casa nel 2019: 14 gare ufficiali consecutive, per un totale di 25 gol, includendo il 3-0 a tavolino sulla Pro Piacenza. L’ultimo stop risale al 30 dicembre 2018, 0-0 contro la Lucchese, in campionato.

Le partenze sprint amaranto

L’Arezzo ha segnato 3 dei suoi 5 gol nei primi 15’ di gioco, nel campionato di serie C girone A ed è la formazione al momento più prolifica nel primo quarto d’ora di partita.

Seriani a secco da 240′

AlbinoLeffe senza gol da 240’ in campionato: ultima rete seriana firmata Giorgione al 30’ della gara pareggiata 1-1 in casa contro la Pro Patria l’1 settembre scorso; da allora si contano i residui 60’ di quel match e le intere contro Pro Vercelli (0-1 esterno) e Pianese (0-0 in casa).

