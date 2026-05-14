Il post partita di Lecco-Pianese, Birindelli: “Posso solo ringraziare i miei ragazzi per la stagione che mi hanno fatto vivere”

Il tecnico ha parlato dopo la gara che ha sancito la mancata qualificazione ai quarti di finale dei Playoff, sfuggita per un soffio

“C’è grande amarezza perché al 95’ sembrava quasi fatta”. Esordisce così, con totale sincerità, Alessandro Birindelli nel post partita di Lecco-Pianese. Gli amiatini, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Ianesi, erano arrivati a un passo da un’altra impresa e dal passaggio del turno. Proprio nel finale, però, un episodio sfortunato ha regalato ai lombardi il calcio di rigore che Sipos non ha fallito e che ha portato il Lecco tra le migliori otto della Serie C. “Quando sono entrato negli spogliatoi ho ringraziato i ragazzi, perché hanno fatto qualcosa di straordinario quest’anno – ha proseguito Birindelli –. Anche oggi hanno disputato un ottimo primo tempo e, per circa cinquanta minuti, hanno giocato molto bene. Poi, com’è normale che sia, ci siamo abbassati un po’, anche per la forza del Lecco e per la qualità che ha nei cambi, che ci ha costretto a difenderci negli ultimi venti metri”.

“Ai ragazzi dico grazie anche perché mi hanno dato la possibilità di vivere una stagione stupenda, fatta di momenti indimenticabili – ha aggiunto il tecnico –. L’ho detto anche a loro: devono fare tesoro di questa annata, perché per tanti può rappresentare un crocevia importante e per altri una ripartenza. Hanno dimostrato anche oggi, in un campo difficile, di sapersela giocare con tranquillità e personalità. Poi ci sono gli episodi: a volte girano a favore, altre contro. Non sono qui per fare polemica, non l’ho mai fatta durante tutto l’anno. Gli arbitri, come noi allenatori e come i calciatori, possono sbagliare. Va bene così, accettiamo il risultato del campo. Rimane grande amarezza, ma questo non cancella tutto ciò di bello e fantastico che questi ragazzi mi hanno fatto vivere”.

Parlando della partita, il tecnico ha ammesso: “In realtà me la immaginavo al contrario. Pensavo a una partenza molto forte del Lecco, aggressiva e intensa, anche perché giocava in casa. È una squadra fisica, ma anche molto brava nel palleggio e nelle ripartenze”. “Noi, invece, abbiamo interpretato subito bene la gara e sfruttato le occasioni che si sono create nelle ripartenze. Sicuramente è mancato un gol in più, perché sul 2-0 forse sarebbe cambiato anche il piano tattico del secondo tempo e avremmo avuto più margine per fare scelte diverse. Poi analizzeremo tutto con calma, ma sinceramente me l’aspettavo diversa: pensavo di arrivare agli ultimi trenta minuti ancora in piena battaglia. Invece è successo quasi il contrario. Però ormai i ragazzi sono padroni della gestione dei momenti della partita, hanno imparato a camminare da soli e, per un allenatore, questa è una grande soddisfazione”, ha concluso Birindelli.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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