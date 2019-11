La Berretti non si ferma più: Cristaldi e Steccato stendono il Rieti. È la quarta vittoria consecutiva

Bella vittoria della Berretti a Rieti. I ragazzi di mister Palazzi riescono a rimontare lo svantaggio iniziale imponendosi per 1-2. I padroni di casa passano in vantaggio al 17′ grazie ad un gol di Bernardini che ha raccoglie un passaggio filtrante e batte Gagliardotto in uscita. Gli amaranto però non si disuniscono e macinano gioco, fino al 24′ quando Cristaldi batte Massa sotto misura e riporta il risultato in parità. Nella ripresa l’Arezzo cerca insistentemente la vittoria, con i cambi di mister Palazzi che risultano decisivi. All’85’ azione ben manovrata sulla destra e cross rasoterra in mezzo dove arriva Steccato con i tempi giusti e fa 1-2. L’Arezzo cala il poker: quella con il Rieti è la quarta vittoria consecutiva in campionato che vale il terzo posto in classifica.

Rieti-Arezzo 1-2

Marcatori: 17′ Bernardini (R), 24′ Cristaldi (A), 85′ Steccato (A)

Rieti: Massa, Cirillo (45′ Nasufi), Brentegiani, Magliozzi (68′ Zona), Mariantoni, Sartini (53′ Parente), Bernardini, Esposito, Paglino, Principi (68′ Bonis), Mangione. A disp: Rosati, Capaccio, Cammarota, Zagaria, Caulo. All: Pezzotti

Arezzo: Gagliardotto, Bertollini, Ruscetta, Bordonaro, Riela (66′ Conteduca), Martelli, Sussi, Baldoni (51′ Scuderi), Cristaldi (66′ Steccato), Verdelli, Sestini (51′ Jaupaj). A disp: Casini, La Rosa, Fazzuoli, Pellegrini, Bux, Frattarelli. Blasetti, Caushaj. All: Palazzi

Arbitro: Matteo Antonucci (Frosinone)

1° Assistente: Luca Angelucci (Rieti)

2° Assistente: Vincenzo Ceraolo (Rieti)

