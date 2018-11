L’U.S Città di Pontedera contro la violenza sulle donne

L’U.S Città di Pontedera aderisce all’iniziativa della Lega Pro e scenderà in campo contro ogni forma di violenza.

Lo farà, in particolare, contro l’Arzachena il 25 novembre, data in cui si celebra in tutto il mondo la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, proclamata dall’Onu nel 1999, portando al braccio un nastro bianco”.

L’iniziativa sarà sponsorizzata da Silvia Turini, responsabile di “Habitat Immobiliare” e da sempre sensibile a questo importante tema.

