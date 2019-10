Giovanissimi B e Allievi vincono, i Giovanissimi Nazionali non vanno oltre il pareggio

Imolese 1

Pontedera 1

Giovanissimi Nazionali Pontedera: Cavallini, Gattai, Ambrosio, Bellucci, Barbafieri, Cantini, Tosi, Taizzani, Colligiani, Cremonini, Castiglioni. A disposizione: Accordino, Canu, Conticelli, Del Bono, Di Giuseppe, Rus, Strambi, Vettori, Orsini. Allenatore: Pallini

Giovanissimi Nazionali Imolese: Avino, Brighi, Raffuzzi, Vlahovic, Palmieri, Kannellis, Bugani, Mziguir, Capozzi, Gasparri, Velez. A disposizione: Badiali, Farina, Fusari, Venturoli, Rontini, Penazzi, Pusceddu, Fernandi, Cavazzini. Allenatore: Casadio

Marcatori: Ambrosio (P), Capozzi (I)

Ancora una buona prestazione dei giovanissimi contro un ottima squadra, infatti l’imolese ha ben impressionato sul piano del palleggio.

Partenza sprint da parte dei locali che tengono in mano il pallino del gioco senza però creare grandi pericoli a Cavallini, nella seconda parte del primo tempo vengono fuori i granata con due percussioni di Ambrosio sulle quali si è ben disimpegnato il portiere locale. L’Imolese risponde con una traversa colpita su una palla lunga letta male da Cavallini che va a stamparsi sulla traversa, poi ancora Tosi pericoloso e un paio di conclusioni da fuori di Cremonini e Cantini.

Nella ripresa il Pontedera spinge e protesta per un netto fallo ai danni di Cremonini in area, il vantaggio è maturo e si materializza con Ambrosio che calcia una magistrale punizione all’incrocio dei pali. La partita sembra essersi indirizzata sul binario giusto ma la sfortuna sembra accanirsi contro Pallini e compagni, infatti al secondo minuto di recupero l’arbitro concede un calcio di rigore molto dubbio a favore dei locali che il 10 trasforma spiazzando Cavallini.

Ancora una volta una buona prestazione vanificata da un episodio negativo ma siamo fiduciosi perché i risultati arriveranno la squadra non merita la posizione che occupa in classifica

Imolese 0

Pontedera 2

Allievi Nazionali Pontedera: Borghini, Bianchi, Carfora, Faye.B, Guidi, Natali, Ortu, Pardini, Petri, Romei, Valentino. A disposizione: Bartoli, Crecchi, Di Bella, Faye.S, Innocenti, Magozzi, Novi, Vigilucci, Viola. Allenatore: Caponi

Allievi Nazionali Imolese: Lofiego, Luccarini, Capasso, Spada, Spinelli, Taroni, Nico, Cerè, Colace, Zannoni, Guidi. A disposizione: Nannetti, Mazzocchi, Calderoni, Massarenti, Barlotti, Barbaro, Lepinda, Bencivenga, Badiali. Allenatore: Cardi

Marcatori: Guidi (P), Bartoli (P)

Partita ben giocata da entrambe le formazioni, ma il Pontedera è stato bravo a segnare con Guidi su calcio d’angolo di Pardini, nel momento migliore dell’Imolese, che poco dopo rimane in dieci per l’espulsione (doppia ammonizione) di un loro centrocampista. La prima frazione termina 1 a 0. La seconda frazione poteva essere gestita meglio dai Granata, che non riescono a sfruttare l’uomo in più, anzi, vanno in difficoltà contro un’Imolese caparbia e mai doma. A dieci minuti dalla fine però c’è il raddoppio del Pontedera, che va sul doppio vantaggio con Bartoli bravo a raccogliere un assist di Innocenti. Negli ultimi minuti l’Imolese rimane addirittura in 9 per l’espulsione di un altro centrocampista. Migliore in campo dei Granata il portiere Borghini, decisivo sullo 0 a 0 e fondamentale sull’1 a 0 per non far riaprire la partita. Quarta vittoria consecutiva, primo posto in classifica. Bravissimi ragazzi!

Giovanissimi B Pontedera: Rossini, Zanatta, Hognogi, Colzi, Scozzari, Fiore, Papi, Vannuzzi, Carbonell, Vitillo, Faggi. A disposizione: Campera, Cardini, Castelli, Fallacara, Giovannetti, Riccomi, Santini.L, Santini.S, Terrosi. Allenatore: Creanza

Giovanissimi B Pistoiese B: Boretti, Capecchi, Carlesi, Celoni, D’Alessandro, Dinelli, Mazzoni, Mucaj, Pecori, Perini, Pitrone. A disposizione: Bettazzi, Bugetti, Del Bubba, Mantovelli, Pasticcini, Renucci. Allenatore: Tarantino

Partita a senso unico. Il Pontedera ha dominato il match imponendosi con un netto 3 a 0. Idee di gioco giuste, giro palla fluido e concreto. I ragazzi di mister Creanza hanno risposto bene, soprattutto quelli che sono stati chiamati in causa dopo aver avuto poco minutaggio nei mesi precedenti. Segno che, come ha ribadito mister Creanza, il gruppo è compatto e coeso verso un unico obiettivo. Bravi ragazzi continuate così!

