Il post partita di Pianese-Lecco, Birindelli: “La squadra ha compiuto un ulteriore passo avanti dal punto di vista della maturità”

Il tecnico bianconero ha parlato nel post-gara della sfida di andata

“Ai ragazzi ho detto che mi piacerebbe affrontare la partita di mercoledì con lo stesso coraggio mostrato nel secondo tempo. Al di là della superiorità numerica, queste sono gare che probabilmente tre o quattro mesi fa non saremmo riusciti a riprendere, e questo deve rappresentare un punto di partenza importante”. Mister Alessandro Birindelli a fine partita si è fermato ad analizzare la sfida d’andata del primo turno di fase nazionale dei playoff, terminata sul risultato di parità dopo una prestazione di grande sostanza e conclusa in crescendo: “Abbiamo provato a trovare delle soluzioni, anche perché il loro blocco basso ci concedeva pochissimo spazio. Continuavamo a sviluppare il gioco sugli esterni e a mettere palloni dentro l’area, ma venivano respinti praticamente tutti. Abbiamo quindi cercato di cambiare approccio, muovendo maggiormente il pallone e provando con più frequenza la conclusione da fuori area. Da lì è nato il pareggio. Successivamente abbiamo avuto anche un paio di occasioni importanti, ma il loro portiere è stato bravissimo con due interventi decisivi. Significa che la squadra ha compiuto un ulteriore passo avanti dal punto di vista della maturità e di questo sono molto contento. Quello che invece non mi è piaciuto è stata la timidezza mostrata nel primo tempo dopo l’espulsione: in quel momento serve più personalità. I ragazzi devono avere coraggio. Capisco che molti siano giovani, ma mi piacerebbe vedere una squadra che giochi a viso aperto, come ha fatto nella ripresa, soprattutto considerando che di fronte avevamo una squadra forte, solida e di qualità”.

“Faccio i complimenti ai ragazzi – aggiunge Birindelli – perché, nonostante una situazione di emergenza e la perdita all’ultimo allenamento di un giocatore importante come Sodero, che avrebbe potuto farci comodo, la squadra ha reagito senza cercare alibi. Adesso andiamo avanti senza rimpianti. Mercoledì ci aspetta un’altra partita e cercheremo di recuperare più energie mentali e fisiche possibili. Poi, alla fine, se passerà il Lecco faremo i complimenti a loro perché saranno stati più bravi; altrimenti ci prenderemo un altro turno di playoff”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Pianese-Lecco, Birindelli: “La squadra ha compiuto un ulteriore passo avanti dal punto di vista della maturità” proviene da U.S. Pianese.