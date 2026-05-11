L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, validi per la gara di ritorno del 1° turno di fase Playoff nazionale, che vedrà affrontarsi Lecco e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:00 di mercoledì prossimo, 13 maggio 2026.

I tagliandi per il settore Curva Sud sono disponibili online sul sito di Etes al seguente link: https://www.etes.it/sale/event/98174/calcio%20lecco%201912%20-%20u.s.%20pianese?idProdotto=98174

Il costo dei biglietti è di € 10,00.

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di martedì 12 maggio 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Lecco-Pianese, in vendita i biglietti proviene da U.S. Pianese.