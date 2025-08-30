MOISE 2029 – RINNOVATO L’ACCORDO CON LA FIORENTINA

ACF

Fiorentina

comunica

di

aver

rinnovato

il

contratto

che

legava

il

calciatore

Moise

Kean

al

Club

viola,

fino

al

30

giugno

2029.

La



Fiorentina

e



Moise

Kean

proseguiranno

pertanto

insieme

il

percorso

iniziato

nella

stagione

2024/25,

nella

quale

il

calciatore

ha

realizzato

25

reti

in

44

presenze

tra

Campionato,

Coppa

Italia

e

Conference

League.

“Sin

da

quando

ci

siamo

seduti

a

parlare

con

Moise

insieme

ad

Alessandro

Ferrari

e

Daniele

Pradè

a

Cagliari

lo

scorso

21

aprile,

abbiamo

spiegato

a

Moise

quanto

eravamo

contenti

di

lui

e

delle

sue

prestazioni.

Contemporaneamente

ho

visto

nel

ragazzo

l’affetto

e

la

gratitudine

nei

confronti

della

Fiorentina,

e

di

tutta

Firenze”

così

ha

voluto

commentare

il



Presidente



Rocco



Commisso

“



e

da

allora

abbiamo

lavorato,

facendo

anche

importanti

sforzi

economici

per

continuare

ad

averlo

in

maglia

viola

rinnovando

in

questi

giorni

a

Moise

il

contratto

che

già

lo

legava

al

nostro

Club.



Sono

molto

contento

di

questa

scelta,

fatta

per

il

bene

della

Fiorentina,

dei

nostri

tifosi

e

del

giocatore

stesso”.

Anche



Moise

ha

voluto

esprimere

la

propria

soddisfazione

per

questo

rinnovo:

“Ringrazio

il

Presidente

Commisso

e

tutta

la

Dirigenza

per

l’affetto

e

il

supporto

che

mi

hanno

sempre

dimostrato

dal

mio

arrivo

a

Firenze.

Tutti

hanno

creduto

in

me

e

non

potevo

deludere

tutta

questa

fiducia.

Mi

sono

impegnato

al

massimo

e

ringrazio

ancora

i

nostri

tifosi

per

il

sostegno

e

l’affetto,

tutti

mi

hanno

aiutato

molto

nel

raggiungere

i

risultati

ottenuti

nella

scorsa

stagione

e

il

loro

amore

per

questi

colori

sarà

sicuramente

per

me

una

forte

motivazione

a

fare

ancora

meglio,

insieme

al

mister

e

ai

miei

compagni,

nella

nuova

stagione

appena

iniziata.”