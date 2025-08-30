MOISE 2029 – RINNOVATO L’ACCORDO CON LA FIORENTINA

ACF
Fiorentina
comunica
di
aver
rinnovato
il
contratto
che
legava
il
calciatore
Moise
Kean
al
Club
viola,
fino
al
30
giugno
2029.
La
Fiorentina
e
Moise
Kean
proseguiranno
pertanto
insieme
il
percorso
iniziato
nella
stagione
2024/25,
nella
quale
il
calciatore
ha
realizzato
25
reti
in
44
presenze
tra
Campionato,
Coppa
Italia
e
Conference
League.
“Sin
da
quando
ci
siamo
seduti
a
parlare
con
Moise
insieme
ad
Alessandro
Ferrari
e
Daniele
Pradè
a
Cagliari
lo
scorso
21
aprile,
abbiamo
spiegato
a
Moise
quanto
eravamo
contenti
di
lui
e
delle
sue
prestazioni.
Contemporaneamente
ho
visto
nel
ragazzo
l’affetto
e
la
gratitudine
nei
confronti
della
Fiorentina,
e
di
tutta
Firenze”
così
ha
voluto
commentare
il
Presidente
Rocco
Commisso
“
e
da
allora
abbiamo
lavorato,
facendo
anche
importanti
sforzi
economici
per
continuare
ad
averlo
in
maglia
viola
rinnovando
in
questi
giorni
a
Moise
il
contratto
che
già
lo
legava
al
nostro
Club.
Sono
molto
contento
di
questa
scelta,
fatta
per
il
bene
della
Fiorentina,
dei
nostri
tifosi
e
del
giocatore
stesso”.
Anche
Moise
ha
voluto
esprimere
la
propria
soddisfazione
per
questo
rinnovo:
“Ringrazio
il
Presidente
Commisso
e
tutta
la
Dirigenza
per
l’affetto
e
il
supporto
che
mi
hanno
sempre
dimostrato
dal
mio
arrivo
a
Firenze.
Tutti
hanno
creduto
in
me
e
non
potevo
deludere
tutta
questa
fiducia.
Mi
sono
impegnato
al
massimo
e
ringrazio
ancora
i
nostri
tifosi
per
il
sostegno
e
l’affetto,
tutti
mi
hanno
aiutato
molto
nel
raggiungere
i
risultati
ottenuti
nella
scorsa
stagione
e
il
loro
amore
per
questi
colori
sarà
sicuramente
per
me
una
forte
motivazione
a
fare
ancora
meglio,
insieme
al
mister
e
ai
miei
compagni,
nella
nuova
stagione
appena
iniziata.”