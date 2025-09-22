Sesta giornata: Pianese-Arezzo, dirige Leone di Barletta
La partita Pianese-Arezzo, valevole per la sesta giornata di campionato, sarà diretta da Domenico Leone di Barletta. Assistenti: Nirintsalama T. Andraimbelo di Roma 1 , Alessandro Rastelli di Ostia Lido. Quarto uomo: Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Operatore FVS: Giacomo Bianchi di Pistoia.
