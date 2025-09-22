Matchday Serie A EniLive

4°
Giornata
Gara.
Napoli-Pisa
Calcio
d’inizio.
Ore
20.45
Stadio.
“Diego
Armando
Maradona”
Info
di
servizio
per
i
tifosi.
Le
Autorità
competenti
informano
i
tifosi
pisani
in
viaggio
verso
Napoli
che
il
punto
di
raccolta
previsto
(entro
le
ore
19.00)
è
stato
organizzato
all’uscita
di
Napoli
Nord
(lungo
l’autostrada
A1,
poco
dopo
Afragola).
Arbitro.
Valerio
Crezzini
di
Siena.
Assistenti.
Costanzo-Mastrodonato.
4°
Ufficiale.
Manganiello.
Var.
Mazzoleni.
Avar.
Antonio
Giua
(Olbia)
Squalificati.
Nessuno
Diffidati.
Nessuno
Qui
potrai
seguire
in
diretta
i
Nerazzurri!
–
Dazn
–
Radio
Rai
(88.5
fm)
Sui
nostri
canali
ufficiali
aggiornamenti
live,
immagini
ed
interviste
postgara!
Facebook.
Pisa
Sporting
Club
X.
@PisaSC
Instagram.
Pisasportingclub
TikTok.
Pisasportingclub
Twitch.
PisaSportingClub
Youtube.
Pisa
Sporting
Club