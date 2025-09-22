Posted on by

Matchday Serie A EniLive



Giornata
Gara.
Napoli-Pisa

Calcio
d’inizio.
Ore
20.45

Stadio.
“Diego
Armando
Maradona”


Info
di
servizio
per
i
tifosi.
Le
Autorità
competenti
informano
i
tifosi
pisani
in
viaggio
verso
Napoli
che
il
punto
di
raccolta
previsto
(entro
le
ore
19.00)
è
stato
organizzato
all’uscita
di
Napoli
Nord
(lungo
l’autostrada
A1,
poco
dopo
Afragola).


Arbitro.
Valerio
Crezzini
di
Siena.

Assistenti.
Costanzo-Mastrodonato.


Ufficiale.
Manganiello.

Var.
Mazzoleni.

Avar.
Antonio
Giua
(Olbia)

Squalificati.
Nessuno

Diffidati.
Nessuno

Qui
potrai
seguire
in
diretta
i
Nerazzurri!


Dazn

Radio
Rai
(88.5
fm)

Sui
nostri
canali
ufficiali
aggiornamenti
live,
immagini
ed
interviste
postgara!

Facebook.
Pisa
Sporting
Club

X.
@PisaSC

Instagram.
Pisasportingclub

TikTok.
Pisasportingclub

Twitch.
PisaSportingClub

Youtube.
Pisa
Sporting
Club