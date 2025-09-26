Settima giornata: Arezzo-Carpi, dirige Liotta di Castellammare di Stabia
La partita Arezzo-Carpi, valevole per la settima giornata di campionato, sarà diretta da Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. Assistenti: Diego Spatrisano di Cesena , Andrea Cecchidi Roma 1. Quarto uomo: Simone Gavini di Aprlia. Operatore FVS: Simone Iuliano di Siena.
