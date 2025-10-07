Nona giornata, Arezzo-Gubbio: dirige Gianquinto di Parma
La partita Arezzo-Gubbio, valevole per la nona giornata di campionato, sarà diretta da Edoardo Gianquinto di Parma. Assistenti: Matteo Gentile di Isernia , Vincenzo Andreanodi Foggia Terme. Quarto uomo: Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Operatore FVS: Simone Iuliano di Siena.
