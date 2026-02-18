Pianese in striscia positiva, Luca Ercolani: “Pensiamo partita dopo partita con entusiasmo e serenità”

Il difensore centrale classe ’99: “Da ora in avanti dipenderà tutto da noi ma fare calcoli è prematuro: ci sono ancora 30 punti in palio da qui alla fine della stagione”

“La squadra sta bene, c’è molto entusiasmo. Ci alleniamo come abbiamo sempre fatto e, al di là dei risultati, siamo sereni e guardiamo avanti alle prossime partite”. Così Luca Ercolani, difensore centrale della Pianese, che in settimana ha fatto il punto della situazione in casa zebrette. La squadra amiatina, dopo i prestigiosi successi contro Perugia e Livorno, tornerà in campo venerdì prossimo, 20 febbraio, per la sfida contro il Guidonia.

“Sfideremo un avversario che ha sicuramente una buona rosa – ha detto il classe ’99 –. Non viene da un momento particolarmente favorevole, ma proprio per questo sarà una partita complicata. Rispetto al risultato dell’andata, il nostro primo obiettivo è migliorarlo: fare punti e continuare la nostra striscia positiva”. “Da ora in avanti dipenderà tutto da noi – ha aggiunto il calciatore – ma fare calcoli è prematuro: ci sono ancora 30 punti in palio da qui alla fine della stagione. Pensiamo partita dopo partita, senza porci limiti. Diamo sempre il massimo, sia in allenamento che in campo, e vogliamo arrivare il più in alto possibile”.

“Le aspettative per questo finale di stagione sono sicuramente alte. Cerchiamo di alzare l’asticella ogni giorno in allenamento, prendendo esempio anche dall’anno scorso, quando in questo periodo abbiamo conquistato molti punti. L’obiettivo è riconfermarci, coronare il sogno salvezza e poi, eventualmente, divertirci ai play-off”, ha infine concluso il difensore bianconero.

(Ufficio Stampa US Pianese)

