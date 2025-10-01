Ottava giornata: Rimini-Arezzo, dirige Diop di Treviglio
La partita Rimini-Arezzo, valevole per l’ottava giornata di campionato, sarà diretta da Abdoulaye Diop di Treviglio. Assistenti: Alessandro Ceci di Frosinone , Pasquale Gattodi Lamezia Terme. Quarto uomo: Leonardo Leorsini di Terni. Operatore FVS: Nidaa Hader di Ravenna.
