Nerazzurri, il programma settimanale

Sono
ripresi
questo
pomeriggio
gli
allenamenti
del
Pisa
Sporting
Club
che,
dopo
un
giorno
di
riposo,
ha
iniziato
la
preparazione
in
vista
del
match
contro
il
Bologna
in
programma
domenica
(ore
15.00)
allo
Stadio
“Dall’Ara”
Tutti
gli
allenamenti
di
questa
settimana
si
svolgeranno
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado.
Dopo
l’odierna
seduta
pomeridiana
il
programma
si
svilupperà
con
un
allenamento
al
giorno
con
questa
cadenza:
mercoledì
(mattina),
giovedì
(pomeriggio),
venerdì
(mattina)
e
sabato
(mattina)
La
squadra
raggiungerà
poi
l’Emilia
per
iniziare
il
ritiro
pregara
nella
giornata
di
sabato