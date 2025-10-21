Undicesima giornata, Ternana-Arezzo: dirige Lovison di Padova
La partita Ternana-Arezzo, valevole per l’undicesima giornata di campionato, sarà diretta da Roberto Lovison di Padova. Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata , Carmine De Vitodi Napoli. Quarto uomo: Nicolò Dorillo di Viterbo. Operatore FVS: Francesco Raccanello di Viterbo.
