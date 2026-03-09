Women’s Cup, i risultati della 1ª giornata

FASE A GIRONI
LUNEDÌ 9 MARZO 2026
Girone 1
JUVENTUS-FIORENTINA 3-0
Reti: 12′ pt. Santarella (J); 16′ st. Iannaccone (J), 33′ st. Di Bello (J).
(arbitro Giacometti di Viareggio)
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
Girone 2
MILAN-WESTCHESTER UNITED 6-0
Reti: 7′ pt. Lupatini (M), 27′ Tomaselli (M); 1′ st. Tomaselli (M), 7′ Pomati (M), 21′ Strauss (M), 26′ Tomaselli (M).
(arbitro De Vincenti di Carrara)
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
