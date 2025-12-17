PREVENDITA PER LA DICIANNOVESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, TORRES-AREZZO

Attiva la prevendita per Torres-Arezzo, gara valevole per la diciannovesima giornata di Campionato Serie C Sky Wifi in programma allo Stadio “Vanni Sanna” di Sassari, sabato 20 dicembre 2025, con inizio alle ore 14:30.
È possibile acquistare i tagliandi online sul circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) e presso i punti vendita autorizzati:
– Tabaccheria Veri, Loc. Bagnoro;
– Punto Snai Vincendo, Via Cupa 34-36, Castiglion Fiorentino;
– Il Barrino, Piazza dei Carabinieri 1, Castiglion Fibocchi.
Il costo dei tagliandi è di 10,00€ + diritto di prevendita
La vendita terminerà alle ore 19:00 di venerdì 19 dicembre.
Si ricorda che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara e si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita VivaTicket di Arezzo oppure online sul sito www.VivaTicket.it
Si ricorda che l’accesso allo Stadio “Vanni Sanna” sarà garantito solamente mostrando il documento d’identità.