La S.S. Arezzo porta un sorriso ai piccoli pazienti della Pediatria di San Donato

AREZZO – Un gesto di vicinanza e solidarietà ha caratterizzato la mattinata odierna: una rappresentanza della S.S. Arezzo ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Donato di Arezzo, incontrando i bambini ricoverati e le loro famiglie.

Il Capitano Marco Chiosa, Filippo Guccione, Emiliano Pattarello e Giacomo Venturi, ha condiviso momenti di gioia con i piccoli pazienti, portando loro doni simbolici ma dal grande valore affettivo.

L’obiettivo era semplice e profondo: regalare un sorriso e trasmettere calore umano in un periodo delicato come quello della degenza ospedaliera.

Alla visita ha preso parte anche la Vice Presidente Francesca Manzo, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità che la società amaranto riserva al territorio e alla comunità. La presenza della dirigenza ha sottolineato come l’impegno dell’Arezzo non si esaurisca sul campo da gioco, ma si estenda anche alle iniziative sociali e solidali.