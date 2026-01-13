PREVENDITA PER LA VENTIDUESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, VIS PESARO-AREZZO

Attiva da oggi, martedì 13 gennaio, dalle ore 16:00 la prevendita per Vis Pesaro-Arezzo, gara valevole per la ventiduesima giornata di Campionato Serie C Sky Wifi, in programma allo Stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, venerdì 16 gennaio, con inizio alle ore 20:30.



Come previsto dalla determina n. 01/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, è prevista la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Arezzo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S. AREZZO S.R.L.”.

È possibile acquistare i tagliandi online sul circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) e presso i punti vendita autorizzati:

– Tabaccheria Veri, Loc. Bagnoro;

– Punto Snai Vincendo, Via Cupa 34-36, Castiglion Fiorentino;

– Il Barrino, Piazza dei Carabinieri 1, Castiglion Fibocchi.

Il costo dei tagliandi è di:

14 € + commissione di servizio, INTERO

12 € + commissione di servizio, RIDOTTO (Under 15 (ragazzi da 13 a 15 anni compiuti), Over 65 (persone che abbiano già compiuto 65 anni) e Donne).

1 € + commissione di servizio, RIDOTTISSIMO (Bambini da 0 a 12 anni compiuti).

La vendita terminerà giovedì 15 gennaio alle ore 19:00.

Capienza Settore Ospiti: 588

Regolamento uso stadio: https://www.vispesaro1898.it/vis/regolamento-uso-stadio/

Codice di regolamentazione: https://www.vispesaro1898.it/vis/codice-di-regolamentazione/

Richiesta autorizzazioni striscioni e coreografie: https://www.vispesaro1898.it/vis/richiesta-autorizzazione-striscioni-e-coreografie/