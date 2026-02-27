Nota informativa in vista di Arezzo-Ravenna

In vista della partita di domenica 1 marzo alle ore 17:30 contro il Ravenna, per la quale è atteso il pubblico delle grandi occasioni e lo stadio risulta già esaurito, questa mattina, venerdì 27 febbraio, si è svolta in Questura la consueta riunione operativa con tutte le componenti coinvolte nell’organizzazione dell’evento. L’obiettivo condiviso è garantire un afflusso ordinato e sicuro, nel rispetto delle procedure di prefiltraggio e delle esigenze di tutti gli spettatori.

Afflusso allo stadio

Per agevolare le operazioni di controllo e ridurre al minimo eventuali rallentamenti ai varchi, si rinnova l’invito a raggiungere lo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio. L’elevato afflusso previsto rende particolarmente importante distribuire gli ingressi nell’arco del pomeriggio, così da evitare concentrazioni dell’ultimo momento.

Accesso e parcheggi per spettatori con disabilità

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione degli arrivi delle persone con disabilità. A causa della limitata disponibilità di posti auto riservati, l’accesso al parcheggio dedicato sarà consentito fino a esaurimento degli spazi. Per questo motivo si raccomanda di presentarsi con adeguato anticipo.

Per poter accedere all’area riservata, gli spettatori titolari di biglietto o abbonamento “Omaggio Diversamente Abile” dovranno mostrare allo steward incaricato:

biglietto o abbonamento intestato;

documento d’identità dell’intestatario della certificazione di invalidità.

In assenza della documentazione richiesta, l’ingresso al parcheggio non potrà essere autorizzato. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire un’accoglienza ordinata e rispettosa delle esigenze di ciascuno.