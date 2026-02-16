Arezzo-Ravenna | Giornata Amaranto

In occasione della gara interna contro il Ravenna, in programma domenica 1° marzo 2026 alle ore 17:30, è stata indetta la Giornata Amaranto.
Si informa che gli abbonamenti non saranno validi per questa partita: tutti i tifosi, compresi gli abbonati, dovranno acquistare il biglietto d’ingresso.
La vendita dei tagliandi sarà articolata in due fasi:
- una prima fase riservata agli abbonati, che potranno confermare il proprio posto;
- una seconda fase di vendita libera, aperta a tutti.
FASE DI PRELAZIONE (riservata agli abbonati)
Da lunedì 16 febbraio 2026 ore 14:00 a domenica 22 febbraio 2026 ore 19:30
Questa fase è riservata esclusivamente agli abbonati, che potranno confermare il proprio posto.
- Non è consentito cambiare posto o settore.
- Per usufruire della prelazione è necessario presentarsi nei punti vendita autorizzati con abbonamento stagionale e documento d’identità, oppure seguire la procedura online su: https://sport.ticketone.it/catalog
VENDITA LIBERA
Avrà inizio lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 14:00 e proseguirà fino a domenica 1 marzo 2026, giorno della gara. Seguirà apposito comunicato con tutte le informazioni dettagliate sulla vendita libera e sulle modalità di richiesta accredito.
PUNTI VENDITA AUTORIZZATI
- Amaranto Store, Corso Italia 19-21-23
- New Energy Valdichiana Hotel (reception), Rigutino Est 183 – Arezzo
- Tabaccheria del Bagnoro – Andrea Veri (https://shorturl.at/DqpjG)
- Vieri Dischi, Corso Italia 89 (https://shorturl.at/Xtgt8)
- Tabaccheria Francini, loc. Ponte a Chiani (https://shorturl.at/sandO)
- Tutti i punti vendita TicketOne: https://www.ticketone.it/help/outlets/
PREZZI DEI BIGLIETTI
TRIBUNA CENTRALE – € 45,00
- 6–14 anni: € 10,00
- Ridotto donne / over 65 / under 18: € 25,00
TRIBUNA LATERALE – € 25,00
- 6–14 anni: € 10,00
- Ridotto donne / over 65 / under 18: € 18,00
CURVA SUD – € 12,00
- 6–14 anni: € 6,00
- Ridotto donne / over 65 / under 18: € 9,00
Si ricorda che l’acquisto online prevede una maggiorazione dovuta alle commissioni bancarie.
INFORMAZIONI UTILI
- Il biglietto è nominativo: è necessario presentare un documento d’identità valido.
- Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l’acquisto.
- Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni, senza diritto al posto a sedere.
- L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del Codice di regolamentazione del tifoso, del Codice Etico della S.S. Arezzo e del Regolamento d’uso dello stadio, consultabili su: https://www.ssarezzo.it/regolamenti/
COMUNICAZIONE SUCCESSIVA
Nei prossimi giorni verrà pubblicato un nuovo comunicato con tutte le informazioni relative alla vendita libera e alle richieste di accredito per la gara Arezzo–Ravenna del 1 marzo 2026.