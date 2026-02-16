Arezzo-Ravenna | Giornata Amaranto

In occasione della gara interna contro il Ravenna, in programma domenica 1° marzo 2026 alle ore 17:30, è stata indetta la Giornata Amaranto.

Si informa che gli abbonamenti non saranno validi per questa partita: tutti i tifosi, compresi gli abbonati, dovranno acquistare il biglietto d’ingresso.

La vendita dei tagliandi sarà articolata in due fasi:

una prima fase riservata agli abbonati, che potranno confermare il proprio posto;

una seconda fase di vendita libera, aperta a tutti.

FASE DI PRELAZIONE (riservata agli abbonati)

Da lunedì 16 febbraio 2026 ore 14:00 a domenica 22 febbraio 2026 ore 19:30

Questa fase è riservata esclusivamente agli abbonati, che potranno confermare il proprio posto.

Non è consentito cambiare posto o settore.

Per usufruire della prelazione è necessario presentarsi nei punti vendita autorizzati con abbonamento stagionale e documento d’identità, oppure seguire la procedura online su: https://sport.ticketone.it/catalog

VENDITA LIBERA

Avrà inizio lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 14:00 e proseguirà fino a domenica 1 marzo 2026, giorno della gara. Seguirà apposito comunicato con tutte le informazioni dettagliate sulla vendita libera e sulle modalità di richiesta accredito.

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

Amaranto Store , Corso Italia 19-21-23

, Corso Italia 19-21-23 New Energy Valdichiana Hotel (reception), Rigutino Est 183 – Arezzo

(reception), Rigutino Est 183 – Arezzo Tabaccheria del Bagnoro – Andrea Veri (https://shorturl.at/DqpjG)

(https://shorturl.at/DqpjG) Vieri Dischi , Corso Italia 89 (https://shorturl.at/Xtgt8)

, Corso Italia 89 (https://shorturl.at/Xtgt8) Tabaccheria Francini , loc. Ponte a Chiani (https://shorturl.at/sandO)

, loc. Ponte a Chiani (https://shorturl.at/sandO) Tutti i punti vendita TicketOne: https://www.ticketone.it/help/outlets/

PREZZI DEI BIGLIETTI

TRIBUNA CENTRALE – € 45,00

6–14 anni: € 10,00

Ridotto donne / over 65 / under 18: € 25,00

TRIBUNA LATERALE – € 25,00

6–14 anni: € 10,00

Ridotto donne / over 65 / under 18: € 18,00

CURVA SUD – € 12,00

6–14 anni: € 6,00

Ridotto donne / over 65 / under 18: € 9,00

Si ricorda che l’acquisto online prevede una maggiorazione dovuta alle commissioni bancarie.

INFORMAZIONI UTILI

Il biglietto è nominativo : è necessario presentare un documento d’identità valido .

: è necessario presentare un . Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l’acquisto.

per l’acquisto. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni , senza diritto al posto a sedere.

per i bambini , senza diritto al posto a sedere. L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del Codice di regolamentazione del tifoso, del Codice Etico della S.S. Arezzo e del Regolamento d’uso dello stadio, consultabili su: https://www.ssarezzo.it/regolamenti/

COMUNICAZIONE SUCCESSIVA

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un nuovo comunicato con tutte le informazioni relative alla vendita libera e alle richieste di accredito per la gara Arezzo–Ravenna del 1 marzo 2026.