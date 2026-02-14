La sfida a Livorno chiude il trittico ravvicinato della Pianese, Birindelli: “Partita tosta, servirà l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto”

Il tecnico delle zebrette ha presentato la sfida di domani in terra labronica

La Pianese torna in campo per il terzo impegno ravvicinato nello spazio di una settimana, attesa dalla sfida sul campo del Livorno dopo l’importante successo infrasettimanale contro il Perugia. Un momento intenso della stagione che chiama i bianconeri a un’altra prova di carattere, contro un avversario in salute, reduce da quattro successi nelle ultime cinque partite. Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Dario Madonia di Palermo, assistito da Mario Chichi di Palermo e Andrea Pasqualetto di Aprilia. Matteo Dini di Città di Castello (IV ufficiale) e Filippo Balducci di Empoli (operatore FVS) completano la squadra arbitrale.

Alla vigilia della gara, mister Birindelli ha chiesto ai suoi di tenere la guardia alta anche dopo una vittoria fondamentale nel percorso verso la salvezza: “A livello mentale venivamo da due ottime prestazioni, sia con la Vis Pesaro che con l’Arezzo, e c’era il pericolo che a livello psicologico i ragazzi potessero avere un calo, cosa che invece – sottolinea il tecnico amiatino – non c’è stata assolutamente. Contro il Perugia la squadra ha aggredito subito la partita in maniera importante, l’unico rammarico è non averla chiusa prima e non aver sfruttato tutte quelle occasioni e la mole di gioco che abbiamo creato, perché c’era il rischio di compromettere un risultato che sul campo era nettamente meritevole per i ragazzi. Abbiamo però portato a casa tre punti importanti per il nostro percorso e per il raggiungimento del nostro obiettivo, che rimane quello di mantenere la categoria. Partita dopo partita continuiamo questo viaggio”.

“Il Livorno non lo scopriamo certo ora – aggiunge il mister soffermandosi sull’avversario di domani –. Sappiamo benissimo che è una squadra che dall’avvento del nuovo allenatore sta attraversando un trend positivo importante sotto l’aspetto del gioco, della proposta e dell’idea, oltre che dei risultati. Al di là della bravura nel sistemare la squadra, penso che mister Venturato abbia portato conoscenza ed esperienza, essendo un allenatore che fa questo mestiere da tantissimo tempo e con grandi risultati, oltre a quella serenità che forse nell’ambiente serviva”. “Nel mercato hanno cambiato qualcosina, rinforzandosi con giocatori del calibro di Camporese, Falasco e Luperini, elementi di grande esperienza, qualità e sostanza. È arrivato anche Tosto, giocatore che conosco benissimo perché ha fatto il percorso con me ad Empoli, è un ragazzo che ha già esordito con la prima squadra dell’Empoli, un ragazzo serio, di talento e di grande prospettiva. Questo per ribadire che dovremo andare ad affrontarli con la stessa umiltà che abbiamo messo nelle altre partite. Ci vorrà anche grande serenità, oltre alla compattezza; giocando dopo due giorni e mezzo, non possiamo permetterci di fare delle corse inutili e sprecare energie dove non serve, bisogna essere bravi nel correre bene. Ci aspetta quindi un’altra partita tosta, contro una squadra forte che ambisce sicuramente a entrare nei play-off. La squadra – conclude Birindelli – anche in stadi importanti non ha sofferto l’aspetto ambientale: i giovani che abbiamo a disposizione sono cresciuti anche sotto l’aspetto della convinzione e della maturità, oltre che delle prestazioni, e questo lo si vede da come interpretano ogni allenamento. Andremo a giocarci anche questa partita con la convinzione che sarà una partita importante che mette in palio punti importanti”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

