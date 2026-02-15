Il post partita di Livorno-Pianese, Birindelli: “Ho finito le parole per questi ragazzi. Pian piano stiamo raggiungendo il nostro obiettivo”

Al termine del match è intervenuto anche Emiliano Filippis: “Ci riportiamo a casa una vittoria bellissima e tre punti importantissimi”

Un’altra serata da ricordare per la Pianese, che all’Ardenza ha superato 2-1 il Livorno padrone di casa. Una vittoria, la nona del campionato per gli amiatini, che porta le zebrette a quota 37 punti in classifica e arriva al termine di una sfida in cui i bianconeri hanno saputo spingere sull’acceleratore ma anche gestire i momenti della gara con intelligenza.

Nel post partita mister Alessandro Birindelli, allenatore bianconero, ha commentato così: “Siamo un gruppo importante, fatto di grandi valori umani, come ricordo sempre. Per lo staff e per l’allenatore diventa tutto più difficile se non si ha a disposizione un gruppo di ragazzi disponibili, dediti al lavoro quotidiano e con la voglia costante di migliorarsi. Non ho più parole, perché il nostro obiettivo è quello di rimanere in categoria e, piano piano, lo stiamo raggiungendo con entusiasmo, determinazione e grande soddisfazione. Vincere in stadi importanti, come è successo a Perugia, è qualcosa che questi ragazzi si porteranno dietro e ricorderanno nel tempo”.

“Anche nelle due sconfitte, dopo averle analizzate, al di là di qualche errore individuale, la prestazione della squadra c’era sempre stata – ha aggiunto il tecnico, riferendosi ai ko con Vis Pesaro e Arezzo –. Non mi preoccupava tanto il risultato, quanto il rischio di perdere quell’entusiasmo che ci ha portato fin qui”. “Queste due vittorie hanno ricaricato le pile dei ragazzi – ha proseguito Birindelli – anche perché venerdì ci aspetta un’altra partita fondamentale in casa contro il Guidonia. Giocare dopo appena due giorni e mezzo è quasi un’assurdità, quindi oggi era normale soffrire. Ma anche nella sofferenza la squadra ha dimostrato ancora una volta di essere grande”.

“Vincere in questo stadio è bellissimo: c’è un’atmosfera incredibile, con tanti tifosi. Noi ci portiamo a casa tre punti importanti e penso che la squadra abbia dato tutto quello che aveva”. Questo invece il commento di Emiliano Filippis, intervenuto nel dopo gara. “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo ci siamo un po’ abbassati, cercando di difendere nel miglior modo possibile, e alla fine sono arrivati questi tre punti – ha aggiunto il portiere –. Non dobbiamo guardare troppo lontano, ma concentrarci sul presente e su quello che ci aspetta già venerdì in casa contro il Guidonia. Cercheremo di recuperare il più possibile in questi giorni e saremo pronti per un’altra battaglia”.

“Siamo cresciuti sia come collettivo sia a livello individuale e penso che i risultati parlino chiaro. Lavoriamo ogni giorno per questo ed è il naturale sviluppo di una squadra che dà sempre il cento per cento in allenamento e in partita, cercando di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati all’inizio. Tutto quello che viene in più lo prendiamo volentieri”, ha infine concluso Filippis.

(Ufficio Stampa US Pianese)

