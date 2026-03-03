Posted on by

Allenamenti ed impegni ufficiali della S.S. Arezzo (3 marzo – 11 marzo)

Martedì 3 marzo
Allenamento a porte chiuse

Mercoledì 4 marzo
30ª giornata di campionato: S.S. Arezzo – Ternana

Giovedì 5 marzo
Allenamento ore 11:00
Arezzo Tranining Center “Giusy Conti”, Rigutino.

Venerdì 6 marzo
Allenamento a porte chiuse.

Sabato 7 marzo
Allenamento a porte chiuse.

Domenica 8 marzo
Allenamento a porte chiuse.

Lunedì 9 marzo
31ª giornata di campionato: CampobassoS.S. Arezzo 

Martedì 10 marzo
Allenamento a porte chiuse e rientro.

Mercoledì 11 marzo
Allenamento ore 14:30
Arezzo Tranining Center “Giusy Conti”, Rigutino.