Allenamenti ed impegni ufficiali della S.S. Arezzo (3 marzo – 11 marzo)

Martedì 3 marzo
Allenamento a porte chiuse
Mercoledì 4 marzo
30ª giornata di campionato: S.S. Arezzo – Ternana
Giovedì 5 marzo
Allenamento ore 11:00
Arezzo Tranining Center “Giusy Conti”, Rigutino.
Venerdì 6 marzo
Allenamento a porte chiuse.
Sabato 7 marzo
Allenamento a porte chiuse.
Domenica 8 marzo
Allenamento a porte chiuse.
Lunedì 9 marzo
31ª giornata di campionato: Campobasso – S.S. Arezzo
Martedì 10 marzo
Allenamento a porte chiuse e rientro.
Mercoledì 11 marzo
Allenamento ore 14:30
Arezzo Tranining Center “Giusy Conti”, Rigutino.