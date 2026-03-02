L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Bruno Benelli” di Ravenna, in vista della 30ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Ravenna e Pianese. La partita è in programma mercoledì 4 marzo 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:30.

I tagliandi per il settore Curva Sud possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Di seguito il costo dei tagliandi:

Intero: € 10,00 + diritti di prevendita

Ridotto: € 8,00 + diritti di prevendita (riservato a donne e over 65)

Young: € 5,00 + diritti di prevendita (riservato a ragazzi di 14-23 anni)

Under 14: € 2,00 + diritti di prevendita (riservato a ragazzi sotto i 14 anni in abbinamento a un adulto)

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di martedì 3 marzo 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Ravenna-Pianese, biglietti in vendita proviene da U.S. Pianese.