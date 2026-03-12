Le uova di Pasqua ufficiali della S.S. Arezzo sono in vendita

La S.S. Arezzo comunica che sono disponibili le uova di Pasqua ufficiali amaranto, un’occasione speciale per celebrare la Pasqua insieme alla propria squadra del cuore.
Sarà possibile acquistare le uova presso:
- lo Store ufficiale della S.S. Arezzo
- 6 punti vendita Conad del territorio
- i seguenti esercizi commerciali:
Polisportiva Quartiere di Porta Crucifera A.S.D.
Associazione Circolo Ricreativo Staggiano APS
FCM S.r.l.
Friends Cafe S.r.l.
The Queen Mary di Rossi Paolo
Caiazzo Massimiliano
Dalla Noce Corinna Maria Teresa
Serafini Mauro
La Brace di Lapini Franco & C. S.a.s.
Bar Gallini S.r.l.
Pane Amore e Fantasia S.n.c. di Mori Marco & C.
Bar Le Golosità S.n.c. di Meri Matei & C.
La Forneria 19.32 di Tavanti Massimiliano & C. S.a.s.
Green Bar S.r.l.
Mac Pinguino Cafe di Goti Maurizio & C. S.a.s.
Marraghini Elisabetta
Dolcemente Società a Responsabilità Limitata Semplificata
L’Isola dei Golosi di Irfan Yasir
Bar Charlye S.n.c. di Mariottini Alessandro e Tappeti Massimo
Andrea Veri
Rita Barbiera di Rita Funghini
Gistore Srl
Un modo semplice e gustoso per sostenere i colori amaranto e portare a casa un prodotto dedicato a tutti i tifosi dell’Arezzo.