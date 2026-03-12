FINALI
GIOVEDÌ 12 MARZO 2026
LIVORNO-WESTCHESTER UNITED 0-1
Rete: 1′ st. Moretto (W).
(arbitro Scaffai di Piombino)
5°/6° posto: Monteverdi Marittimo (PI) / Campo sportivo “Scirea” (ore 15)
FIORENTINA-MILAN 1-3
Reti: 19′ st. Appiah (M), 29′ Artioli (F); 7′ st. Di Falco (M), 17′ Strauss (M).
(arbitro Poli di Carrara)
3°/4° posto: Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
JUVENTUS-RAPPRESENTATIVA LND 2-0
Reti: 22′ pt. Enriconi (J), 45′ Bianchi (J).
(arbitro Frazza di Schio)
1°/2° posto: Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)
L’articolo I risultati delle finali della 7ª Viareggio Women’s Cup proviene da Viareggio Cup.