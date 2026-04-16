TORNA L’EARTH DAY DELLA SERIE C SKY WIFI
Più impegno per la sostenibilità ambientale: via alla partnership con Treedom
Firenze, 16 aprile.
La Serie C Sky Wifi lancia per la seconda stagione l’Earth Day: nella
37α giornata di campionato – in programma il 18 e il 19 aprile – tutti i club di Serie C
scenderanno in campo con una patch green per celebrare la Giornata della Terra, che
ricorre ogni 22 aprile.
La campagna social, la fonica all’interno degli stadi e gli adesivi che coloreranno di verde
le interviste pre e post gara dei tesserati, faranno da cornice alla novità di questa
stagione: la partnership con Treedom.
Treedom, il primo sito che consente di piantare alberi a distanza e seguire online la storia
del progetto di cui fanno parte, ha contribuito dalla sua fondazione alla piantumazione di
oltre 5 milioni di alberi nel mondo. La collaborazione renderà ancora più concreta l’azione
della Lega Pro grazie al Bosco della Serie C, composto da 640 alberi tra manghi,
grevillee e markhamie. Un’iniziativa che coinvolge direttamente anche tifosi e
appassionati, che potranno infatti contribuire alla crescita della foresta piantando nuovi
alberi e partecipando così in prima persona all’impegno ambientale della Lega Pro.
Le attivazioni non si fermeranno qui: la maglia indossata dal capocannoniere di ciascun
club coinvolto – resa un vero pezzo da collezione dalla patch green della Serie C Sky
Wifi – sarà oggetto di asta benefica sulla piattaforma CharityStars dal 18 al 27 aprile.