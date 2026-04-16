TORNA L’EARTH DAY DELLA SERIE C SKY WIFI

Più impegno per la sostenibilità ambientale: via alla partnership con Treedom

Firenze, 16 aprile.

La Serie C Sky Wifi lancia per la seconda stagione l’Earth Day: nella

37α giornata di campionato – in programma il 18 e il 19 aprile – tutti i club di Serie C

scenderanno in campo con una patch green per celebrare la Giornata della Terra, che

ricorre ogni 22 aprile.

La campagna social, la fonica all’interno degli stadi e gli adesivi che coloreranno di verde

le interviste pre e post gara dei tesserati, faranno da cornice alla novità di questa

stagione: la partnership con Treedom.

Treedom, il primo sito che consente di piantare alberi a distanza e seguire online la storia

del progetto di cui fanno parte, ha contribuito dalla sua fondazione alla piantumazione di

oltre 5 milioni di alberi nel mondo. La collaborazione renderà ancora più concreta l’azione

della Lega Pro grazie al Bosco della Serie C, composto da 640 alberi tra manghi,

grevillee e markhamie. Un’iniziativa che coinvolge direttamente anche tifosi e

appassionati, che potranno infatti contribuire alla crescita della foresta piantando nuovi

alberi e partecipando così in prima persona all’impegno ambientale della Lega Pro.

Le attivazioni non si fermeranno qui: la maglia indossata dal capocannoniere di ciascun

club coinvolto – resa un vero pezzo da collezione dalla patch green della Serie C Sky

Wifi – sarà oggetto di asta benefica sulla piattaforma CharityStars dal 18 al 27 aprile.