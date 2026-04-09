Primo turno Play-off: sabato la Primavera amaranto affronta il Catania

C’è un filo che unisce la scorsa stagione a questa.

Un filo amaranto, teso, resistente, che parte da un gruppo di ragazzi capaci di vincere un campionato e di salire in Primavera 3 con la naturalezza di chi non ha paura di niente.

E che sabato 11 aprile, un anno dopo, si ritrova di nuovo davanti a un bivio:

il primo turno playoff, in casa, al Centro Sportivo “Le Caselle”, contro il Catania.

La squadra di mister Bricca ha costruito un percorso che ha il sapore delle cose belle e inattese, quelle che nascono dal lavoro quotidiano, dalla fame, dalla compattezza.

Un torneo superlativo, giocato con la maturità di chi sa di rappresentare un settore giovanile che cresce, che sogna, che non si accontenta.

Sabato non è solo una partita.

È un passaggio di consegne tra ciò che questi ragazzi sono diventati e ciò che possono ancora essere.

È un appuntamento che merita voce, calore, presenza.

Il Catania arriverà ad Arezzo con ambizione e tradizione, ma gli amaranto hanno qualcosa che nessun avversario può portarsi da casa:

la forza del gruppo,

la qualità di un gioco riconoscibile,

la determinazione di chi ha già dimostrato di saper stare in alto e vuole restarci.

Per questo, adesso, serve l’ultimo ingrediente.

Serve il pubblico.

Serve chi ama questi colori, chi ha visto crescere questa Primavera, chi vuole spingerla ancora un passo più in là.

Serve chi può trasformare Le Caselle in un piccolo stadio, in un luogo dove ogni voce diventa un assist, ogni applauso un recupero, ogni incitamento una corsa in più.

Questi ragazzi se lo sono meritato.