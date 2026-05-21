Ultimo allenamento al Comunale, la Pianese archivia la stagione 2025/26

Questo pomeriggio il “rompete le righe” che ha sancito il termine della stagione

È andata in archivio la stagione 2025/26 della Pianese. Le zebrette, dopo lo splendido cammino che le ha viste raggiungere il sesto posto in classifica e gli ottavi di finale playoff, si sono ritrovate questo pomeriggio allo stadio Comunale di Piancastagnaio per l’ultima seduta stagionale. Tra sorrisi e abbracci, la squadra ha svolto una partitella in famiglia per salutare un’annata storica e ricca di grandi soddisfazioni. Al termine dell’allenamento il consueto “rompete le righe”, che ha visto staff e calciatori bianconeri salutarsi calorosamente dopo le tante emozioni vissute insieme.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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