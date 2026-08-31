Hellas Verona-Arezzo: Biglietti in vendita per il settore ospiti

L’S.S. Arezzo comunica che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Arezzo, valida per la 3a giornata di Serie BKT 2026/27 e in programma domenica 6 settembre (ore 17.15), allo stadio ‘Bentegodi‘, sono disponibili nei punti vendita Ticketone e sul portale Ticketone. Secondo quanto indicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno con determina n.31 del 24/08/26, l’acquisto dei biglietti per i residenti nella Provincia di Arezzo sarà possibile esclusivamente per il Settore Ospiti (Curva Nord) e solo se in possesso della tessera di fidelizzazione della società SS Arezzo. I titoli d’ingresso per il ‘Settore Ospiti – Curva Nord’ saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 5 settembre 2026 secondo normativa e salvo esaurimento. Si avvisa inoltre che tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Per motivi di ordine pubblico l’Hellas Verona consiglia l’acquisto di questo settore anche a tutti i tifosi dell’Arezzo residenti in Veneto.