Empoli-Arezzo: biglietti in vendita per il settore ospiti

I biglietti del Settore Ospiti Curva Sud (capienza 3.100 posti, accesso ai varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di 24,00€ + diritti di prevendita. Per il Settore Ospiti non sono previste tariffe ridotte. In fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing applicherà inoltre le commissioni di servizio a carico dell’acquirente. I tagliandi saranno acquistabili in tutti i punti vendita VIVATICKET (elenco consultabile su: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv) e online (https://empolifc.vivaticket.it/index.php) attraverso il sito ufficiale di ticketing riconosciuto da Empoli FC, esclusivamente con modalità “Stampa a casa”

Come da determinazione n°33/2026 del 9 settembre 2026 da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e confermato in sede di GOS, la vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Arezzo è consentita esclusivamente per il Settore Ospiti Curva Sud e solamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Club amaranto.

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19 di giovedì 10 settembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

﻿Si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi. Empoli Football Club non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

INFO GENERALI

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi. L’Empoli Fc non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto ricordiamo che come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per ogni biglietto da acquistare, si richiede di esibire un documento o carta di identità dove sia riportata la residenza del titolare, oppure, in caso di acquisto tramite web, attraverso apposita dichiarazione di residenza. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. In fase di vendita libera ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Computer Gross di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti, eludendo le modalità di acquisto dei biglietti, sarà punito a termini di legge. In particolare, in caso di biglietto a tariffa «RIDOTTO» al momento dell’ingresso allo stadio sarà verificato il diritto alla riduzione. Nel caso fosse riscontrate irregolarità o incongruenze nei controlli, non sarà consentito l’accesso allo stadio. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Segnaliamo, infatti, che sarà precluso l’accesso allo stadio ed il rimborso del tagliando, qualora l’intestatario del biglietto non possa mostrare un documento di identità in originale ed in corso di validità, attestante la residenza. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.