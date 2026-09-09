Report allenamento – mercoledì 9 settembre

La S.S. Arezzo ha svolto questo pomeriggio la seduta di allenamento allo Stadio “Città di Arezzo”, concentrandosi su una fase di attivazione seguita da un’ampia parte tattica sotto la guida dello staff tecnico. Per la giornata di domani, giovedì 10 settembre, la squadra tornerà in campo per una seduta di allenamento a porte chiuse. Alle 17 è in programma la conferenza di mister Bucchi.

Bollettino medico – Gennaro Iaccarino

La S.S. Arezzo comunica che il calciatore Gennaro Iaccarino ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro durante la gara di Verona. Gli esami strumentali eseguiti hanno escluso lesioni meniscali o legamentose significative, consentendo allo staff sanitario di avviare immediatamente una terapia medica e riabilitativa. Nei prossimi giorni è prevista una risonanza magnetica di controllo per monitorare l’evoluzione del quadro clinico.