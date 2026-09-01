Leonardo Mancuso è un nuovo calciatore dell’Arezzo

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leonardo Mancuso. Attaccante di esperienza e carisma, Mancuso porta in amaranto un patrimonio tecnico e realizzativo di assoluto livello: 143 gol in oltre 400 presenze tra Serie A, Serie B e Serie C, numeri che ne certificano la continuità e la capacità di incidere in ogni categoria. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Mancuso ha costruito una carriera di grande valore vestendo le maglie di Como, Empoli, Pescara, Sambenedettese, Catanzaro, Palermo e Monza, prima dell’esperienza al Mantova, da cui l’Arezzo lo ha prelevato a titolo definitivo. Leonardo Mancuso ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2027 e si unisce al gruppo amaranto per portare esperienza, qualità e mentalità vincente.

Benvenuto ad Arezzo, Leonardo.