Posted on 1 Settembre 2026 by Luca Ferrari Matias Casarosa a titolo definitivo all’Audace Cerignola S.S. Arezzo comunica di aver ceduto all’Audace Cerignola il calciatore Matias Casarosa a titolo definitivo. In bocca al lupo, Matias! Condividi: Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X Condividi su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Condividi su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Arezzo