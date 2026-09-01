Marco Olivieri è un nuovo giocatore dell’Arezzo

La S.S. Arezzo comunica di aver sottoscritto un accordo con l’attaccante Marco Olivieri. Marchigiano classe 1999, Olivieri cresce nel settore giovanile dell’Empoli FC e nel 2017 si trasferisce alla Juventus FC, entrando a far parte della formazione Primavera. Con la Juventus Next Gen disputa due stagioni in Serie C, totalizzando 54 presenze e 5 reti, prima di esordire sia in Serie A che in Champions League con la prima squadra bianconera. Nel 2020/2021 fa ritorno all’Empoli FC, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie B. Successivamente veste le maglie di US Lecce, AC Perugia e Venezia FC, superando il traguardo delle 100 presenze nella categoria. Nell’estate 2024 si trasferisce all’US Triestina, con cui realizza 10 gol in 28 presenze in Serie C, prima del passaggio al Cesena (26 presenze, 1 rete).

Olivieri arriva ad Arezzo con la formula del prestito con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 99.

Benvenuto ad Arezzo, Marco.