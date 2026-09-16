Nota Ufficiale – Misure di accessibilità per le partite casalinghe

AREZZO – A seguito della comunicazione pervenuta dall’Amministrazione comunale, la S.S. Arezzo informa che saranno attivate ulteriori misure a sostegno dell’accessibilità in occasione delle partite casalinghe degli amaranto. Un intervento importante, particolarmente sentito dal presidente Guglielmo Manzo, che da tempo considera la piena inclusione dei tifosi con disabilità una priorità assoluta per il club. Dopo l’attivazione del parcheggio dedicato presso l’area del campo da baseball lungo via Simone Martini, si aggiunge ora un servizio di bus navetta riservato alle persone con disabilità, realizzato grazie alla collaborazione della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Arezzo. I mezzi accompagneranno i tifosi prima e dopo la partita dai parcheggi messi a disposizione dal Comune fino al varco principale del settore Tribuna, garantendo un percorso agevolato, sicuro e privo di ostacoli.