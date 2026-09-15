Fiorentina-Pisa 3-0

FIORENTINA. De Gea, Dragusin (46’ Viery), Brescianini (60’ Njie), Pongracic, Joao Mario, Valdepenas (72’ Jimenez), Ndour, Gnonto, Mastantuono (60’ Goncalves), Pellegrino (83’ Beto), Oulai. A disposizione. Lezzerini, Christensen, Dodò, Ranieri, Pereira, Fagioli. Allenatore Vanoli.
PISA. Scuffet, Caracciolo, Canestrelli, Leris (75’ Denoon), Pittarello (59’ Angori), Ferrah, Primasso (64’ Coppola), Loyola, Rao (59’ Moreo), Piccinini, Zanon (59’ Petagna). A disposizione. Loria, Confente, Tramoni, Esteves, Vural, Frosali, Correia, Calabresi, Leone. Allenatore Bianco.
Arbitro. Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti. Bahri-Di Giacinto. 4° Ufficiale. Mazzoni. Var. Santoro. Avar. Meraviglia.
Reti. 40’ Pellegrino, 71’ Gnonto, 92’ Goncalves.
Note. Ammoniti Mastantuono, Loyola, Canestrelli, Valdepeñas. Recupero 2′ pt; 4′ st.
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