MatchDay Fiorentina-Pisa

Coppa Italia FrecciaRossa
Sedicesimi di Finale
Calcio d’inizio. Ore 21.00
Stadio. Artemio Franchi
Arbitro. Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti. Bahri-Di Giacinto. 4° Ufficiale. Mazzoni. Var. Santoro. Avar. Meraviglia.
Squalificati. Nessuno
Diffidati. Nessuno
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