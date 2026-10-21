Prevendita per la nona giornata di Campionato Serie BKT, Carrarese-Arezzo

Attiva la vendita per i biglietti del settore ospiti per la nona giornata di Campionato Serie BKT Carrarese-Arezzo, in programma alle ore 20:00, mercoledì 28 ottobre allo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.

La vendita dei tagliandi terminerà il giorno antecedente la gara (martedì 27 ottobre) alle ore 19:00.

Il prezzo dei biglietti per il Settore Ospiti è di € 18,00 + diritto di prevendita.

– È obbligatorio portare con sé un documento di identità in corso di validità.

– Il personale steward verificherà la corrispondenza tra titolare e possessore del biglietto.

In conformità alla Determina 39-2026 ed alle disposizioni del GOS, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti esclusivamente riservata ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva SS Arezzo e divieto di vendita dei settori locali di Tribuna, Gradinata e Curva Nord ai residenti nella provincia di Arezzo. E’ già attiva la vendita dei tagliandi e pertanto si consiglia l’acquisto anticipato data la disponibilità limitata (620 posti).

I tifosi ospiti potranno acquistare i tagliandi attraverso i seguenti canali:

– https://carraresecalcio1908.ticketone.it/catalog

– presso tutti i punti vendita autorizzati del circuito nazionale.

Assistenza spettatori diversamente abili

Si precisa che il Settore Ospiti non è attrezzato per ospitare spettatori non deambulanti. I posti riservati sono situati nel settore di TRIBUNA RETTILINEO.

Procedura di accredito

Le persone diversamente abili non deambulanti possono richiedere un accredito seguendo la procedura descritta sul sito ufficiale: www.carraresecalcio1908.it

Posti limitati

I posti sono limitati e assegnati fino ad esaurimento. Si invita a richiedere l’accredito con 7 giorni di anticipo

Documentazione

La richiesta deve essere corredata dal certificato di invalidità e dal documento di identità.

Come raggiungere lo stadio (Stadio dei Marmi “Quattro Olimpionici Azzurri” Ingresso Settore Ospiti: Varco 3 – Via Piave, Carrara (MS))

– In automobile: Uscire ESCLUSIVAMENTE al casello autostradale di MASSA (A12 Genova-Livorno).

Seguire le indicazioni per Via Piave, dove è situato il Parcheggio Ospiti riservato.

– In treno: Arrivo alla stazione di Carrara-Avenza. Collegamenti per lo Stadio dei Marmi tramite linee autobus: N° 52 – 53 – 54

– In aereo: Scalo all’Aeroporto Internazionale Galileo Galilei di Pisa. Dall’aeroporto è disponibile il treno navetta per la stazione di Pisa Centrale, con proseguimento verso Carrara.

Norme di comportamento:

Obbligo di occupare esclusivamente il posto assegnato dal titolo di accesso. Divieto assoluto di introdurre bottiglie, lattine, oggetti atti ad offendere e materiale pirotecnico. L’impianto è monitorato da sistemi di videosorveglianza attivi h24. È vietato l’accesso in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Striscioni e strumenti:

L’ingresso di striscioni e coreografie è subordinato all’autorizzazione preventiva delle autorità competenti (moduli su www.carraresecalcio1908.it). Nota:È ammesso un solo tamburo e un solo megafono per l’intero settore ospiti.

*Il mancato rispetto del regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto e sanzioni amministrative da € 100 a € 500.

APERTURA CANCELLI: ORE 18:00