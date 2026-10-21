Niccolò Turrini arbitrerà Verona-Pisa

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 8° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Verona-Pisa in programma domenica 25 ottobre 2026 (ore 17.15) allo Stadio “Marcantonio Bentegodi”:
Arbitro. Niccolò Turrini (Firenze)
1° Assistente. Domenico Fontemurato (Roma 2)
2° Assistente. Andrea Zezza (Ostia Lido)
4° Ufficiale. Daniele Perenzoni (Rovereto)
Var. Francesco Meraviglia (Prato)
Avar. Antonio Giua (Olbia)
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