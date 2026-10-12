Prevendita per la settima giornata di Campionato Serie BKT, Sampdoria-Arezzo

Attiva da oggi, lunedì 12 ottobre, dalle ore 15:00, la vendita per i biglietti del settore ospiti per la settima giornata di Campionato Serie BKT Sampdoria-Arezzo, in programma alle ore 19:30 domenica 18 ottobre allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova.
La vendita dei tagliandi terminerà il giorno antecedente la gara (sabato 17 ottobre) alle ore 19:00.
Il prezzo dei biglietti per il Settore Ospiti è di € 20,00, senza alcuna limitazione alla vendita.
I tifosi ospiti potranno acquistare i tagliandi attraverso i seguenti canali:
- Online su sampdoria.ticketone.it
- SampCity, Via XX Settembre 252r
- Presso tutte le rivendite TicketOne abilitate sul territorio nazionale
Informazioni parcheggio tifosi ospiti
- Uscita autostradale consigliata: Genova Est
- Parcheggio dedicato: “Piastra Genova Est”